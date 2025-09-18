lo sport dei boschi e delle mappe finale nazionale tra gli studenti

Da tutta Italia a Varese. Si svolgono in questi giorni le finali nazionali delle competizioni scolastiche 20242025 di corsa orientamento e trail-o. Una manifestazione ai massimi livelli che il ministero dell’Istruzione e del merito, in accordo con la Federazione italiana sport orientamento, ha voluto in Lombardia per coronare un intenso percorso iniziato con le fasi provinciali e regionali in tutta la penisola. La manifestazione ha preso il via martedì sera con la sfilata dei 256 componenti delle 20 regioni. A sfidarsi sono 187 studenti, allievi e allieve, open e paralimpici, accompagnati da 69 docenti e seguiti dallo staff Fiso e dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (responsabile organizzativo) e territoriale di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

