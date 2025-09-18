Lo sport dei boschi e delle mappe Finale nazionale tra gli studenti
Da tutta Italia a Varese. Si svolgono in questi giorni le finali nazionali delle competizioni scolastiche 20242025 di corsa orientamento e trail-o. Una manifestazione ai massimi livelli che il ministero dell’Istruzione e del merito, in accordo con la Federazione italiana sport orientamento, ha voluto in Lombardia per coronare un intenso percorso iniziato con le fasi provinciali e regionali in tutta la penisola. La manifestazione ha preso il via martedì sera con la sfilata dei 256 componenti delle 20 regioni. A sfidarsi sono 187 studenti, allievi e allieve, open e paralimpici, accompagnati da 69 docenti e seguiti dallo staff Fiso e dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (responsabile organizzativo) e territoriale di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sport - boschi
Una giornata tra natura, sport e memoria ? Domenica 7 settembre, a Masseria Cicerone, arriva il Memorial Desireé Angiulli, un evento che unisce pedalata, passeggiata e momenti dedicati ai più piccoli, nel segno della solidarietà. Un percorso tra boschi, t - facebook.com Vai su Facebook
Lo sport dei boschi e delle mappe. Finale nazionale tra gli studenti; Mappa, bussola e fatica, nella corsa tra i boschi vince chi non si perde; L'orienteering, correre con mappa e bussola nei boschi: «Altro che navigatore».