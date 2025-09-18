Lo spaventoso annuncio di Kerley | In gara alle Olimpiadi del doping E Tamberi risponde con 11 emoji del vomito

Negli ultimi quattro anni ha vinto due medaglie olimpiche e due ori mondiali, adesso è sospeso da due mesi per esser sfuggito a tre controlli antidoping e ha annunciato la sua partecipazione agli Enhanced Games, le Olimpiadi che permettono di doparsi. Parliamo di Fred Kerley, velocista statunitense che alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 ha vinto il bronzo nei 100 metri, e ha deciso così di depositare la sua carriera di atleta a una conclusione controversa, per non dire spaventosa. Evento multisportivo fondato dall’imprenditore australiano Aron D’Souza e promosso a febbraio 2025 da Donald Trump Jr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

