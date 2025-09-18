Lo show di Jimmy Kimmel sospeso per una frase su Charlie Kirk | Trump esulta

Il programma di Jimmy Kimmel, in onda dal 2003 e tra i talk show più famosi della televisione americana, è stato sospeso a tempo indeterminato dopo alcune frasi del conduttore sull’omicidio di Charlie Kirk. La decisione è arrivata mercoledì sera, quando l’ Abc – controllata dalla Walt Disney Company – ha annunciato che il programma sarà rimosso dal palinsesto e sostituito da altri contenuti. La misura è stata comunicata poche ore dopo le pressioni della Federal Communications Commission, un’agenzia governativa, che aveva minacciato i broadcaster di sanzioni e revoche di licenza. Jimmy Kimmel aveva accusato la «gang Maga» di strumentalizzare l’omicidio di Kirk. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lo show di Jimmy Kimmel sospeso per una frase su Charlie Kirk: Trump esulta

