Pisa, 18 settembre 2025 – Si chiamava Leonardo Renzoni e aveva 17 anni il giovane che è morto nella serata di mercoledì 17 settembre a Pisa, nei parcheggi che circondano il grande magazzino Ikea. Una zona commerciale dove hanno sede anche altri supermercati, negozi e centri per il bricolage. Un luogo con ampi spazi aperti, dove non è raro che i giovanissimi si ritrovino con le loro moto per delle evoluzioni. In questo contesto è avvenuto l’incidente nel quale il giovanissimo, che aveva appena iniziato l’anno scolastico, ha perso la vita. Un pomeriggio di settembre come tanti per Leonardo, grande appassionato di moto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo scontro nel parcheggio, la morte a 17 anni: cosa è accaduto. Grave un altro giovane