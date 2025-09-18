Lo scontro nel parcheggio la morte a 17 anni | cosa è accaduto Grave un altro giovane

Pisa, 18 settembre 2025  – Si chiamava Leonardo Renzoni e aveva 17 anni il giovane che è morto nella serata di mercoledì 17 settembre a Pisa, nei parcheggi che circondano il grande magazzino Ikea. Una zona commerciale dove hanno sede anche altri supermercati, negozi e centri per il bricolage. Un luogo con ampi spazi aperti, dove non è raro che i giovanissimi si ritrovino con le loro moto per delle evoluzioni. In questo contesto è avvenuto l’incidente nel quale il giovanissimo, che aveva appena iniziato l’anno scolastico, ha perso la vita. Un pomeriggio di settembre come tanti per Leonardo, grande appassionato di moto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

