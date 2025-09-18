Lo sciopero dei lavoratori Eiffel in solidarietà al collega licenziato | Reintegratelo
I lavoratori di Eiffel SpA di Fontanellato hanno deciso di incrociare le braccia per due ore nella giornata di oggi, giovedì 18 settembre in risposta al licenziamento di un collega che ritengono ingiusto. Durante le assemblee sindacali dello scorso 11 settembre scorso hanno preso una posizione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - lavoratori
Giustizia, lavoratori precari del tribunale in sciopero: "Operatività in pericolo, necessario stabilizzare"
Operai aggrediti, il marito della titolare: “Se chiudiamo è colpa dei lavoratori in sciopero”
Eurospin Tirrenica di Rimini e Morciano, lavoratori pronti allo sciopero: cosa è successo
Sciopero dei lavoratori impiegati alla stazione Termini https://ilfaroonline.it/2025/09/17/sciopero-dei-lavoratori-impiegati-alla-stazione-termini/618128/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Oggi sulla Gazzetta di Mantova il resoconto dello riuscitissimo sciopero di ieri indetto da Fp Cgil per chiedere la stabilizzazione dei lavoratori precari della giustizia. Sciopero riuscitissimo con l'adesione di 30 lavoratori su 31. Presidio regionale a Milano - facebook.com Vai su Facebook
Stop sciopero lavoratori in somministrazione, presidio a Milano - Temp rendono noto che la Commissione di Garanzia ha sospeso lo sciopero nazionale del 23 giugno dei lavoratori in somministrazione impiegati nei servizi essenziali in ... Segnala ansa.it