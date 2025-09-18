Lo sciopero dei lavoratori Eiffel in solidarietà al collega licenziato | Reintegratelo

Parmatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori di Eiffel SpA di Fontanellato hanno deciso di incrociare le braccia per due ore nella giornata di oggi, giovedì 18 settembre in risposta al licenziamento di un collega che ritengono ingiusto. Durante le assemblee sindacali dello scorso 11 settembre scorso hanno preso una posizione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - lavoratori

Giustizia, lavoratori precari del tribunale in sciopero: "Operatività in pericolo, necessario stabilizzare"

Operai aggrediti, il marito della titolare: “Se chiudiamo è colpa dei lavoratori in sciopero”

Eurospin Tirrenica di Rimini e Morciano, lavoratori pronti allo sciopero: cosa è successo

Stop sciopero lavoratori in somministrazione, presidio a Milano - Temp rendono noto che la Commissione di Garanzia ha sospeso lo sciopero nazionale del 23 giugno dei lavoratori in somministrazione impiegati nei servizi essenziali in ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Lavoratori Eiffel Solidariet224