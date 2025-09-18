Lo schiaffo della Cina a Nvidia | stop all’acquisto di chip per l’Ia
La Cina ferma Nvidia. Nella giornata di ieri il governo di Pechino ha ordinato a tutte le sue compagnie tecnologiche di non acquistare più i prodotti del gruppo di Santa Clara utilizzati nella filiera abilitante l’intelligenza artificiale. L’Amministrazione cinese della cybersicurezza, in particolare, ha messo nel mirino l’unità di calcolo RTX Pro 6000D pensata appositamente per il mercato di oltre Pacifico, dopo che nelle scorse settimane i regolatori cinesi avevano fermato il chip H2O, sulla cui possibile esportazione nella Repubblica Popolare Jensen Huang, Ceo di Nvidia, aveva strappato un via libera nientemeno che a Donald Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com
