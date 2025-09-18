Lo Scalo si accende con la Notte Gialla | il pieno di eventi e gran finale con i Dirotta su Cuba e il Samsara on tour

Sta per accendersi la quinta edizione della Notte Gialla, che sabato 20 settembre interesserà le principali vie di accesso e piazze di Chieti Scalo. Il gran finale, a piazzale Marconi, sarà il concerto dei Dirotta su Cuba e l'evento per i giovani Samsara on tour, ma tanti sono gli altri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

