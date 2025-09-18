Llorente a Gazzetta | C’è grande feeling tra Vlahovic e Tudor mi stanno piacendo per un motivo Scudetto? Speriamo sia l’anno giusto

Llorente alla Gazzetta dello Sport: le dichiarazioni dell’ex attaccante spagnolo sulla Juventus, su Vlahovic, su Tudor e sul campionato di Serie A. Fernando Llorente, ex attaccante spagnolo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulla gestione dei giocatori in relazione ai contratti in scadenza e all’esperienza vissuta nella propria carriera, tracciando un parallelo con quanto sta accadendo in casa Juventus con Dusan Vlahovic. « A inizio campionato comunicai al club (Bilbao ndr.) che non avrei rinnovato il contratto e l’allenatore, Marcelo Bielsa, fu schietto con me: “Non ti farò giocare”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Llorente a Gazzetta: «C’è grande feeling tra Vlahovic e Tudor, mi stanno piacendo per un motivo. Scudetto? Speriamo sia l’anno giusto»

