Lizzanese chiusa per i lavori ma il Melini riapre prima del previsto
Da lunedì scorso, 15 settembre, la Provinciale 18 Lizzanese è chiusa al transito all’altezza del chilometro 13+600, tra il paese di Spignana e la falegnameria Castelli, poche curve a valle dell’abitato, per lavori di consolidamento, perforazione e realizzazione di berlinese (sostegni), per i problemi emersi dopo le piogge del marzo scorso. Ne dà notizia la Provincia di Pistoia: i lavori termineranno entro il 31 ottobre 2025 e si invitano tutti gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica. La chiusura è stata generata da un movimento a valle che affligge la strada da poco più di un anno, però l’intervento è diventato necessario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
