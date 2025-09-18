Livorno Mazzoni mette a tacere le voci | Stipendi pagati e nessuno dorme fuori casa Formisano? Un' uscita infelice
Dalle parole di Formisano post Vis Pesaro, alla situazione economica del club fino ad alcune voci che parlavano di giocatori sfrattati delle case in cui stavano. Il club manager Luca Mazzoni ha voluto fare il punto della situazione in casa Livorno spiegando cosa sta accadendo attorno agli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Stipendi sempre pagati e nessun giocatore 'sfrattato'. Formisano? Parole infelici.