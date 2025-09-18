Livorno Mazzoni mette a tacere le voci | Stipendi pagati e nessuno dorme fuori casa Formisano? Un' uscita infelice

Livornotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun problema extra campo, come aveva invece affermato il tecnico Alessandro Formisano al termine della partita con la Vis Pesaro, persa dagli amaranto per 3-0, e nessun calciatore sfrattato dalla propria abitazione per inadempienze nel pagamento degli affitti. Questo quanto affermato da Luca. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: livorno - mazzoni

Calciomercato Livorno, Mazzoni blinda Hamlili: Russo verso la Pistoiese, riparte la caccia a Seghetti

Calciomercato Livorno, Mazzoni blinda Hamlili: Russo verso la Pistoiese, riparte la caccia a Seghetti

Calciomercato Livorno: Rossetti, Fancelli e Capparella fuori lista. Mazzoni: "Scelte condivise con il mister"

Stipendi sempre pagati e nessun giocatore 'sfrattato'. Formisano? Parole infelici; Livorno, Doga: Fiducia in Formisano. Rossetti? Ecco com'è andata.

Livorno, Mazzoni mette a tacere le voci: "Stipendi pagati e nessuno dorme fuori casa. Formisano? Un'uscita infelice" - Il general manager fa il punto della situazione: "Vengono scritte tante falsità solamente perché non piacciamo" ... Riporta livornotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Livorno Mazzoni Mette Tacere