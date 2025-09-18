Livorno in 1.500 alla fiaccolata per Gaza | Fermate il genocidio Salvetti | Risposta al terrorismo trasformata in vendetta | FOTO e VIDEO
Una risposta importante, che ha portato ancora una volta in strada, a Livorno, 1.500 persone e forse più. E una condanna ferma, chiara, alle “politiche del governo israeliano e del primo ministro Benjamin Netanyahu” che stanno mettendo in atto "il massacro del popolo palestinese, un genocidio". 🔗 Leggi su Livornotoday.it
