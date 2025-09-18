Livigno la neve scarseggia in quota in arrivo tre bacini ecosostenibili | ecco dove

Livigno, 18 settembre 2025 –  I nuovi bacini di Livigno per l ’innevamento artificial i non preleveranno una quantità maggiore di acqua rispetto ai limiti attuali portando dei vantaggi e una stabilizzazione per quel che riguarda l’innevamento della località turistica. A dirlo è Giorgio Lanzi, esperto di idrologia e ambienti fluviali. “Il cambiamento climatico è purtroppo un fenomeno ineluttabile e irreversibile – sottolinea -, ormai i suoi effetti sono sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo razionalizzare la risorsa idrica e la costruzione dei bacini in quota si inserisce proprio in questo contesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Livigno, la neve scarseggia in quota, in arrivo tre bacini ecosostenibili: ecco dove.

