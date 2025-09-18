LIVE Sonego-J Cerundolo ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | si comincia alle 7.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Juan Manuel Cerundolo, valido per il primo turno dell’ ATP 250 di Chengdu, che insieme al torneo di Hangzhou, di uguale categoria, apre la tournée orientale nel circuito. Il nostro azzurro inizia questo torneo con la possibilità di essere tra le grandi sorprese, essendo ottava testa di serie nel tabellone. Sonego torna in campo dopo la sconfitta, pesantissima, che ha subito quasi un mese fa agli US Open, quando Tristan Schoolkate riuscì a strappargli la vittoria nel quinto set di un match durato 4 ore e 21 minuti e portato a casa dall’australiano per 2-3 (3-6, 6-7, 6-1, 6-1, 6-7). 🔗 Leggi su Oasport.it

