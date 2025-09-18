LIVE Sonego-J Cerundolo ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 6.49 Il vincente di questo primo scontro diretto affronterà Marcos Giron al secondo turno: l’americano ha battuto il connazionale Ethan Quinn 2-0 (7-5, 6-4). 6.46 Quella di oggi, è la prima sfida in carriera tra Sonego e Juan Cerundolo, con i due tennisti che hanno nessun precedente tra di loro. 6.43 In Cina, quella di oggi, la giornata è dedicata al tennis italiano, con Sonego che non è l’unico azzurro che oggi scenderà in campo: infatti, ad Hangzhou, è il turno anche di Matteo Arnaldi, che affronta Cazaux, di Zeppieri che da qualificato affronta Sun, e di Berrettini che torna in campo affrontando il Lucky Looser Svrcina. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sonego - cerundolo
Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Juan Manuel Cerundolo, Chengdu 18-09-2025
LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la corsa del piemontese
Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming
SI FA SUL SERIO! Ben 4 italiani in campo domani mattina nei tornei ATP: #ChengduOpen: #Sonego -J. Cerundolo ore 7 #HangzhouOpen: Cazaux -#Arnaldi ore 7:30 #Berrettini -Svrcina intorno alle 9:30 #Zeppieri -Sun intorno a - X Vai su X
US OPEN 25 GIORNO TRE: GLI ITALIANI IN CAMPO! Il programma Musetti vs M.petschi Perricard ore 17:00. Arnaldi vs F. Cerundolo ore 17:00. Sinner vs Kopriva ore 19:00. Sonego vs Schoolkate ore 20:00. In chiaro su Supe Vai su Facebook
LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la corsa del piemontese; Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming; Sorteggio ATP Pechino 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno.
LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: si comincia alle 7.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Scrive oasport.it
Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming - Dopo la delusione per la sconfitta al primo turno degli US Open, Lorenzo Sonego torna in campo e lo farà nel torneo ATP 250 di Chengdu, uno dei primi di ... Segnala oasport.it