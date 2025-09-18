LIVE Sonego-J Cerundolo ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 6.49 Il vincente di questo primo scontro diretto affronterà Marcos Giron al secondo turno: l’americano ha battuto il connazionale Ethan Quinn 2-0 (7-5, 6-4). 6.46 Quella di oggi, è la prima sfida in carriera tra Sonego e Juan Cerundolo, con i due tennisti che hanno nessun precedente tra di loro. 6.43 In Cina, quella di oggi, la giornata è dedicata al tennis italiano, con Sonego che non è l’unico azzurro che oggi scenderà in campo: infatti, ad Hangzhou, è il turno anche di Matteo Arnaldi, che affronta Cazaux, di Zeppieri che da qualificato affronta Sun, e di Berrettini che torna in campo affrontando il Lucky Looser Svrcina. 🔗 Leggi su Oasport.it

