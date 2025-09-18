CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 9.24 Il calo al servizio di Cerundolo, che nel terzo set ha servito addirittura al 46%, aiuta Sonego a terminare una rimonta cercata e voluta dal torinese che rispetta il pronostico del match ed elimina l’argentino, accedendo al secondo turno dell’ATP 250 di Chengdu, che per oggi non vedrà più italiani in gara. Intanto, il tennis su OA Sport non finisce qui: vi rimandiamo alle cronache testuale in Diretta LIVE ai match di Berrettini contro Svrcina, adesso in corso, e di Arnaldi contro Cazaux, con l’azzurro e il transalpino che da quasi due ore attendono la fine della pioggia per entrare in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-J. Cerundolo 4-6 6-3 6-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: il torinese vince in rimonta ed accede al secondo turno, c’è Giron!