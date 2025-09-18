CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 4-1 DOPPIO BREAK DI SONEGO!! Bravissimo Lorenzo a trovare anche il secondo break del set, vincendo a 30 il game di Cerundolo, ormai completamente messo spalle al muro dal torinese!! 3-1 SONEGO CONFERMA IL BREAK!! Game facile dell’azzurro che tiene Cerundolo a 15!! 2-1 BREAK DI SONEGO!! L’azzurro gioca sempre in vantaggio in questo game e trova il break che può essere decisivo!! 1-1 GAME SONEGO!! Lorenzo mantiene a 0 il primo servizio del suo terzo set!! Ottima partenza!! 0-1 GAME CERUNDOLO!! Servizio mantenuto a 30 dall’argentino, con Sonego che è partito bene! INIZIA IL TERZO E DECISIVO SET! 6-3 IL SET É DI SONEGOOOO!! L’azzurro è cresciuto, e non di poco, in risposta, con il servizio di Cerundolo che sembra essere calato vertiginosamente: 52% per l’argentino, contro il 70% del torinese!! Risultato adesso sull’1-1, con l’inerzia che è tutta dalla parte di Sonego, ma attenzione alla possibilità di crescita di Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-J. Cerundolo 4-6 6-3 4-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: doppio break dell’azzurro! Vittoria ad un passo!