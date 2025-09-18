LIVE Sonego-J Cerundolo 4-6 6-3 2-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro trova il break e va in vantaggio nel terzo set!

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 2-1 BREAK DI SONEGO!! L’azzurro gioca sempre in vantaggio in questo game e trova il break che può essere decisivo!! 1-1 GAME SONEGO!! Lorenzo mantiene a 0 il primo servizio del suo terzo set!! Ottima partenza!! 0-1 GAME CERUNDOLO!! Servizio mantenuto a 30 dall’argentino, con Sonego che è partito bene! INIZIA IL TERZO E DECISIVO SET! 6-3 IL SET É DI SONEGOOOO!! L’azzurro è cresciuto, e non di poco, in risposta, con il servizio di Cerundolo che sembra essere calato vertiginosamente: 52% per l’argentino, contro il 70% del torinese!! Risultato adesso sull’1-1, con l’inerzia che è tutta dalla parte di Sonego, ma attenzione alla possibilità di crescita di Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego j cerundolo 4 6 6 3 2 1 atp chengdu 2025 in diretta l8217azzurro trova il break e va in vantaggio nel terzo set

© Oasport.it - LIVE Sonego-J. Cerundolo 4-6 6-3 2-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro trova il break e va in vantaggio nel terzo set!

In questa notizia si parla di: sonego - cerundolo

Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Juan Manuel Cerundolo, Chengdu 18-09-2025

LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la corsa del piemontese

Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Sonego-J. Cerundolo 2-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: resiste il servizio del torinese!; Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming; LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita.

live sonego j cerundoloLIVE Sonego-J. Cerundolo 3-4, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: break dell’argentino! Azzurro costretto alla rimonta! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Da oasport.it

live sonego j cerundoloDove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming - Dopo la delusione per la sconfitta al primo turno degli US Open, Lorenzo Sonego torna in campo e lo farà nel torneo ATP 250 di Chengdu, uno dei primi di ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Sonego J Cerundolo