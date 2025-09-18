CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 1-1 GAME SONEGO!! Lorenzo mantiene a 0 il primo servizio del suo terzo set!! Ottima partenza!! 0-1 GAME CERUNDOLO!! Servizio mantenuto a 30 dall’argentino, con Sonego che è partito bene! INIZIA IL TERZO E DECISIVO SET! 6-3 IL SET É DI SONEGOOOO!! L’azzurro è cresciuto, e non di poco, in risposta, con il servizio di Cerundolo che sembra essere calato vertiginosamente: 52% per l’argentino, contro il 70% del torinese!! Risultato adesso sull’1-1, con l’inerzia che è tutta dalla parte di Sonego, ma attenzione alla possibilità di crescita di Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-J. Cerundolo 4-6 6-3 0-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia il terzo e decisivo set, il torinese vuole finire la rimonta!