LIVE Sonego-J Cerundolo 4-6 5-2 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurro che vede vicino il secondo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 5-2 GAME SONEGO!! Dopo essersi visto raggiungere da Cerundolo da una situazione di 40-15, l’azzurro è stato bravo a mantenere i nervi saldi e a portare a casa il servizio! 4-2 GAME CERUNDOLO: L’argentino non lascia punti a Sonego, tenendo agilmente questo turno in battuta. Ma il set ormai si gioca sul servizio dell’azzurro! 4-1 GAME DI SONEGO!! L’azzurro perde il primo punto del servizio ma ne mette quattro di fila e conferma il break appena ottenuto!! Sonego è cresciuto in risposta, alzando addirittura le percentuali al servizio, già buone nel primo set purtroppo perso. 🔗 Leggi su Oasport.it
