LIVE Sonego-J Cerundolo 4-6 4-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurro che sente il profumo della rimonta!

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 4-2 GAME CERUNDOLO: L’argentino non lascia punti a Sonego, tenendo agilmente questo turno in battuta. Ma il set ormai si gioca sul servizio dellazzurro! 4-1 GAME DI SONEGO!! L’azzurro perde il primo punto del servizio ma ne mette quattro di fila e conferma il break appena ottenuto!! Sonego è cresciuto in risposta, alzando addirittura le percentuali al servizio, già buone nel primo set purtroppo perso. 3-1 BREAK DI SONEGOO!! L’azzurro strappa il servizio a Cerundolo alla terza occasione concessa dall’argentino che riesce a rimontare il game da 15-40, concedendo il vantaggio a Sonego, bravo ad ottenere il break!! 2-1 GAME SONEGO!! Il torinese mantiene a 0 il turno di servizio senza troppi problemi, dopo la pausa di un minuti servirà Cerundolo con Sonego alla ricerca del break! 1-1 GAME CERUNDOLO. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego j cerundolo 4 6 4 1 atp chengdu 2025 in diretta arriva il break dell8217azzurro che sente il profumo della rimonta

© Oasport.it - LIVE Sonego-J. Cerundolo 4-6 4-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurro che sente il profumo della rimonta!

In questa notizia si parla di: sonego - cerundolo

Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Juan Manuel Cerundolo, Chengdu 18-09-2025

LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la corsa del piemontese

Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Sonego-J. Cerundolo 2-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: resiste il servizio del torinese!; Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming; LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita.

live sonego j cerundoloLIVE Sonego-J. Cerundolo 3-4, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: break dell’argentino! Azzurro costretto alla rimonta! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Da oasport.it

live sonego j cerundoloDove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming - Dopo la delusione per la sconfitta al primo turno degli US Open, Lorenzo Sonego torna in campo e lo farà nel torneo ATP 250 di Chengdu, uno dei primi di ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sonego J Cerundolo