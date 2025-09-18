LIVE Sonego-J Cerundolo 4-5 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro annulla quattro set point e cerca la rimonta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 4-5 GAME DI SONEGO!! L’azzurro annulla quattro set point a Cerundolo, che adesso andrà a servire per il set! 3-5 Cerundolo mantiene il servizio a zero. Set che sta arrivando raggiungendo la sua conclusione! 3-4 BREAK CERUNDOLO!! L’azzurro con un quindici di vantaggio perde il game, con l’argentino che riesce a strappargli il servizio abbastanza comodamente!! 3-3 Cerundolo mantiene il terzo servizio del suo set, anche in questo caso senza troppe noie! Ancora nessuna possibilità di break per Sonego! 3-2 Sonego mantiene il servizio! L’azzurro mette a segno tre punti in fila dal 15-30 senza concedere palle break! 2-2 Game per Cerundolo! 40-30 Vantaggio di Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa notizia si parla di: sonego - cerundolo

Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Juan Manuel Cerundolo, Chengdu 18-09-2025

