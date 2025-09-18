CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 3-3 Cerundolo mantiene il terzo servizio del suo set, anche in questo caso senza troppe noie! Ancora nessuna possibilità di break per Sonego! 3-2 Sonego mantiene il servizio! L’azzurro mette a segno tre punti in fila dal 15-30 senza concedere palle break! 2-2 Game per Cerundolo! 40-30 Vantaggio di Cerundolo. 30-30 Cerundolo vince un punto importante! 15-30 Dritto vincente di Sonego! 15-15 Cerundolo pareggia subito con la prima palla. 0-15 Parte bene Sonego in risposta! 2-1 Partendo da un quindi di svantaggio, Sonego ha messo a segno quattro punti in fila chiudendo un buon game! 40-15 Primo punto con la seconda palla per Sonego! 30-15 Altra prima e altro punto! Il servizio sta aiutando, e di molto, l’azzurro! 15-15 Prima vincente in campo! 0-15 Parte di nuovo male Sonego al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-J. Cerundolo 3-2, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: nessun break ad inizio set!