LIVE Sonego-J Cerundolo 2-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | resiste il servizio del torinese!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 2-2 Game per Cerundolo! 40-30 Vantaggio di Cerundolo. 30-30 Cerundolo vince un punto importante! 15-30 Dritto vincente di Sonego! 15-15 Cerundolo pareggia subito con la prima palla. 0-15 Parte bene Sonego in risposta! 2-1 Partendo da un quindi di svantaggio, Sonego ha messo a segno quattro punti in fila chiudendo un buon game! 40-15 Primo punto con la seconda palla per Sonego! 30-15 Altra prima e altro punto! Il servizio sta aiutando, e di molto, l’azzurro! 15-15 Prima vincente in campo! 0-15 Parte di nuovo male Sonego al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sonego - cerundolo
Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Juan Manuel Cerundolo, Chengdu 18-09-2025
LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la corsa del piemontese
Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming
SI FA SUL SERIO! Ben 4 italiani in campo domani mattina nei tornei ATP: #ChengduOpen: #Sonego -J. Cerundolo ore 7 #HangzhouOpen: Cazaux -#Arnaldi ore 7:30 #Berrettini -Svrcina intorno alle 9:30 #Zeppieri -Sun intorno a - X Vai su X
US OPEN 25 GIORNO TRE: GLI ITALIANI IN CAMPO! Il programma Musetti vs M.petschi Perricard ore 17:00. Arnaldi vs F. Cerundolo ore 17:00. Sinner vs Kopriva ore 19:00. Sonego vs Schoolkate ore 20:00. In chiaro su Supe - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la corsa del piemontese; Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming; LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita.
LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: si comincia alle 7.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Riporta oasport.it
Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming - Dopo la delusione per la sconfitta al primo turno degli US Open, Lorenzo Sonego torna in campo e lo farà nel torneo ATP 250 di Chengdu, uno dei primi di ... Come scrive oasport.it