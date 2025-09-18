LIVE Sonego-J Cerundolo 1-0 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | inizia il match con l’azzurro costretto ad annullare due palle break!

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 1-0 Dopo aver annullato due palle break, Sonego ha messo a segno quattro punti in fila aiutato dal suo servizio! A-40 Vantaggio per l’azzurro! 40-40 Annullata anche la seconda! 30-40 Se ne va la prima delle due palle break con la prima palla di Sonego! 15-40 Subito due palle break per Cerundolo. 15-30 Accorcia le distanze l’azzurro! 0-30 Dritto in rete per Sonego. 0-15 Parte male Sonego, errore! Primo punto del match a Cerundolo. Inizia il match! 7.10 Riscaldamento finito, sta per iniziare il match! 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego j cerundolo 1 0 atp chengdu 2025 in diretta inizia il match con l8217azzurro costretto ad annullare due palle break

© Oasport.it - LIVE Sonego-J. Cerundolo 1-0, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia il match con l’azzurro costretto ad annullare due palle break!

In questa notizia si parla di: sonego - cerundolo

Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Juan Manuel Cerundolo, Chengdu 18-09-2025

LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la corsa del piemontese

Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la corsa del piemontese; Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming; LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita.

live sonego j cerundoloLIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: si comincia alle 7.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Si legge su oasport.it

live sonego j cerundoloDove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming - Dopo la delusione per la sconfitta al primo turno degli US Open, Lorenzo Sonego torna in campo e lo farà nel torneo ATP 250 di Chengdu, uno dei primi di ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Sonego J Cerundolo