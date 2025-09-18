LIVE Paolini-Svitolina Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra trova una sua bestia nera
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della semifinale di Billie Jean King Cup 2025 tra Italia ed Ucraina. Salvo enormi sorprese scenderanno in campo Jasmine Paolini ed Elina Svitolina in quello che potrebbe essere il match risolutivo. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici con l’azzurra sotto 2-0 dopo le sconfitte in tre set maturate in questa stagione agli Australian Open ed al Roland Garros. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento dopo aver portato alla squadra capitanata da Tathiana Garbin il punto della vittoria contro le padrone di casa della Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - svitolina
LIVE Paolini-Haddad Maia, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: sfida difficile contro la brasiliana che ha eliminato Svitolina
Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?
Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Svitolina. Possibile rivincita di una finale Slam
Italia contro una delle più forti nazionali di questa competizione, che vanta due top 30 solidissime come Svitolina e Kostyuk E quindi Paolini-Svitolina per la terza volta, ho i flashback del Vietnam per gli altri due precedenti - X Vai su X
BJKCUP: SARÀ L'UCRAINA A SFIDARE L'ITALIA IN SEMIFINALE! L'Ucraina sfiderà l'italia in semifinale dopo le vittorie di Svitolina e Kostyuk sulle spagnole! skysporttennis #fblifestyle #CoppaDavis - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Svitolina, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra trova una sua bestia nera; LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Errani/Paolini possibile jolly, ma il doppio sarà decisivo?; Paolini out agli ottavi: Svitolina vince in 3 set.
Italia-Ucraina vale la finale di Bjk Cup. Svitolina punta Paolini: "Contro le azzurre sarà dura" - L'ucraina guarda alla semifinale, dove ritroverà Jasmine, battuta due volte su due. gazzetta.it scrive
Billie Jean King Cup, Paolini ribalta Wang e porta l’Italia in semifinale: ma ora c’è lo spauracchio Svitolina per Jas - Italia in semifinale di Billie Jean King Cup grazie alla rimonta di Paolini su Wang che ha fatto seguito a quella di Cocciaretto. Da sport.virgilio.it