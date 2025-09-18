LIVE Manchester City-Napoli Champions League calcio in DIRETTA | Meret va in panchina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Ecco le formazioni ufficiali: MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte. 20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta di Manchester City-Napoli. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester City-Napoli, Champions League calcio in DIRETTA, De Bruyne torna a “casa”. 🔗 Leggi su Oasport.it

