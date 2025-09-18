LIVE Manchester City-Napoli 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | raddoppia Doku

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Napoli alle corde. 64? Gol di Doku che fa passare la palla sotto le gambe del portiere, Manchester City-Napoli 2-0. 62? Cross di Spinazzola, blocca Donnarumma. 60? Fuori Rodri e dentro Nico nel Manchester City. 58? Gol di Haaland, colpi di testa preciso sul primo palo, Manchester City-Napoli 1-0. 56? 5-3-1 ora per il Napoli. 54? Fuori Politano dentro Juan Jesus per il Napoli. 52? Gvardiol sbaglia il tocco, riparte il Napoli. 50? Sinistro di Foden che sfiora il secondo palo. 48? Spinge a pieno organico il Manchester City. 46? Inizia il secondo tempo! 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Manchester City-Napoli 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: raddoppia Doku

