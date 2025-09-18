LIVE Manchester City-Napoli 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | Haaland e Doku firmano le reti della vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.54 Napoli che perde dopo quasi tutta la partita in dieci uomini per via dell’espulsione di Di Lorenzo nel primo tempo. Haaland e Doku nella ripresa firmano le reti che valgono la vittoria finale per 2-0 della squadra inglese di Pep Guardiola. 92? Finisce la partita, Manchester City-Napoli 2-0. 90? Solo due minuti di recupero. 88? Non dovrebbe esserci un largo recupero. 86? Partita che oramai aspetta il suo triplice fischio. 84? Gira palla il Manchester City. 82? Attacca ancora il Manchester City. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Manchester City-Napoli 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: Haaland e Doku firmano le reti della vittoria

