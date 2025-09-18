LIVE Manchester City-Napoli 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | Haaland di testa sblocca la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Fuori Rodri e dentro Nico nel Manchester City. 58? Gol di Haaland, colpi di testa preciso sul primo palo, Manchester City-Napoli 1-0. 56? 5-3-1 ora per il Napoli. 54? Fuori Politano dentro Juan Jesus per il Napoli. 52? Gvardiol sbaglia il tocco, riparte il Napoli. 50? Sinistro di Foden che sfiora il secondo palo. 48? Spinge a pieno organico il Manchester City. 46? Inizia il secondo tempo! 21.52 Napoli che dopo un bell’inizio si ritrova in dieci uomini per l’espulsione di Di Lorenzo, inizia l’assalto del Manchester City ancora ben contenuto. Servirà un miracolo per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Manchester City-Napoli 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: Haaland di testa sblocca la partita

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Live Reaction della Champions League di Manchester City-Napoli & post partita - X Vai su X

Rompipallone.it. . Atmosfera incredibile all'esterno dell'Etihad Stadium all'arrivo del Manchester City... e accoglienza tutta particolare per i Citizens! All'arrivo allo stadio, infatti, il pullman con a bordo i calciatori di Pep Guardiola si è fermato praticamente in m - facebook.com Vai su Facebook

Manchester City-Napoli: orario e dove vederla in tv e streaming; Champions League, alle 21 Manchester City-Napoli. Le formazioni ufficiali; DIRETTA: Manchester City-Napoli LIVE! Risultato e aggiornamenti sulla partita di Champions League.

Manchester City-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Napoli di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

Manchester City-Napoli 0-0, il risultato in diretta LIVE - L'espulsione di Di Lorenzo, fallo rivisto al Var per chiara occasione da gol su Haaland, induce Conte a sostituirlo con Olivera. Segnala sport.sky.it