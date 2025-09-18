LIVE Manchester City-Napoli 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 20.53 Tutto pronto per l’ingresso in campo dei giocatori. 20.48 Per Pep Guardiola, del Manchester City, questa sarà la 17^ partecipazione alla Champions League da tecnico, raggiungendo così José Mourinho. Solo tre tecnici hanno partecipato a più di 17 edizioni della coppa (dal rebranding del 1992-93): Carlo Ancelotti (22), Arsène Wenger (20) e Alex Ferguson (18). 20.43 Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha sfidato il suo omologo del Napoli, Antonio Conte, in sette occasioni in tutte le coppe, perdendo più partite (4) rispetto a quelli vinti (3). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: manchester - city
Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse
Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no
Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Champions League. Ora in campo Manchester City - Napoli. E' sfida tra Antonio Conte e Pep Guardiola https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggiornamenti-dirette-live-692 - facebook.com Vai su Facebook
? Manchester #CityNapoli diretta Champions, segui live la sfida con De Bruyne oggi - X Vai su X
LIVE Alle 21 City-Napoli: De Bruyne sfida il suo passato; Manchester City-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League; Dove vedere Manchester City-Napoli oggi in tv: il calcio d’inizio alle 21,00.
Manchester City-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Napoli di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
Manchester City-Napoli live dalle 21, le formazioni ufficiali: in porta c'è Milinkovic-Savic - È una sfida che promette scintille: da una parte la squadra di Pep Guardiola, con ... ilmattino.it scrive