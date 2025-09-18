LIVE Manchester City-Napoli 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si parte!

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 20.53 Tutto pronto per l’ingresso in campo dei giocatori. 20.48 Per Pep Guardiola, del Manchester City, questa sarà la 17^ partecipazione alla Champions League da tecnico, raggiungendo così José Mourinho. Solo tre tecnici hanno partecipato a più di 17 edizioni della coppa (dal rebranding del 1992-93): Carlo Ancelotti (22), Arsène Wenger (20) e Alex Ferguson (18). 20.43 Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha sfidato il suo omologo del Napoli, Antonio Conte, in sette occasioni in tutte le coppe, perdendo più partite (4) rispetto a quelli vinti (3). 🔗 Leggi su Oasport.it

live manchester city napoli 0 0 champions league calcio in diretta si parte

© Oasport.it - LIVE Manchester City-Napoli 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: si parte!

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: &quot;Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo&quot;. Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

LIVE Alle 21 City-Napoli: De Bruyne sfida il suo passato; Manchester City-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League; Dove vedere Manchester City-Napoli oggi in tv: il calcio d’inizio alle 21,00.

live manchester city napoliManchester City-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Napoli di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it

live manchester city napoliManchester City-Napoli live dalle 21, le formazioni ufficiali: in porta c'è Milinkovic-Savic - È una sfida che promette scintille: da una parte la squadra di Pep Guardiola, con ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Manchester City Napoli