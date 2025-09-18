LIVE Manchester City-Napoli 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | occasione per Ruben Dias
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Di Lorenzo atterra Haaland lanciato in velocità. VAR in corso. 17? Pochi palloni ancora per Haaland. 15? Napoli estremamente pericoloso in area di rigore. 13? DONNARUMMA salva su Beukema dopo un colpo di testa. 11? Napoli che tiene testa al momento al Manchester City. 9? Bellissima giocata di Spinazzola ma non trova compagni al momento dell’assist. 7? Napoli che prova a reggere l’aggressione iniziale del City. 5? Tiro di Ruben Dias fuori dalla distanza. 3? Lungo possesso palla dei padroni di casa. 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 🔗 Leggi su Oasport.it
