LIVE Manchester City-Napoli 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | espulso Di Lorenzo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29? Napoli oramai completamente in fase difensiva. 27? Fuori De Bruyne, dentro Olivera nel Napoli. 25? Haaland di testa non trova la porta dopo un bel cross. 23? Reinjders su punizione trova la barriera. 21? ESPULSO DI LORENZO, fallo da chiara occasione da gol su Haaland. Napoli in dieci. 19? Di Lorenzo atterra Haaland lanciato in velocità. VAR in corso. 17? Pochi palloni ancora per Haaland. 15? Napoli estremamente pericoloso in area di rigore. 13? DONNARUMMA salva su Beukema dopo un colpo di testa. 11? Napoli che tiene testa al momento al Manchester City. 🔗 Leggi su Oasport.it
