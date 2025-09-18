LIVE Italia-Ucraina Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Francia eliminata! Gli azzurri non devono sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Dunque l’Italia affronterebbe agli ottavi proprio l’Argentina e, negli eventuali quarti, una tra Belgio e Finlandia. Ma prima bisogna ovviamente battere l’Ucraina. 14.45 Buongiorno amici di OA Sport. Subito una notizia clamorosa: la Francia è fuori dai Mondiali di volley dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Argentina. L’Italia si qualifica agli ottavi se. – Cosa cambia per l’Italia la sconfitta contro il Belgio – La presentazione di Italia-Ucraina Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ucraina, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

