LIVE Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA | Errani Paolini possibile jolly ma il doppio sarà decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di Sara Errani e Jasmine Paolini per il possibile doppio della semifinale di Billie Jean King Cup 2025, dove l’Italia capitanata da Tathiana Garbin affronta l’ostica Ucraina di Kostyuk e Svitolina, che potrebbero dare filo da torcere alle azzurre campionesse del mondo in carica. L’ultimo incontro tra Italia e Ucraina risale al 2012, quando le azzurre sconfissero le gialloblu per 3-2 nei quarti di finale della BJK Cup, che all’epoca ancora doveva essere nominata alla leggendaria tennista americana e che si chiamava Fed Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Errani/Paolini possibile jolly, ma il doppio sarà decisivo?

