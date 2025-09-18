LIVE Italia-Ucraina 3-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri si sciolgono e approdano agli ottavi Fuori Francia e Brasile
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA CAMBIA PER L’ITALIA CON L’ELIMINAZIONE DELLA FRANCIA CLAMOROSA ELIMINAZIONE DEL BRASILE LE PAGELLE DEGLI AZZURRI QUANDO SI GIOCA ITALIA-ARGENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING 16.59 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domenica 21 settembre per l’ottavo contro l’Argentina. Scopriremo nelle prossime ore se alle 9.30 o alle 14.00. Un saluto sportivo. 16.57 13 punti per Michieletto, salito in cattedra dal finire del secondo set. 11 per Bottolo e Romanò, 6 per Russo e Gargiulo, 4 per il regista Giannelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - ucraina
