LIVE Italia-Ucraina 2-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | importante secondo set per gli azzurri 25-22
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-4 Pallonetto di Kovalov. 8-3 Bottolo vince il contrasto a muro. 7-3 Pipe di Yanchuk. 7-2 Invasione a rete dell’Ucraina. 6-2 Free ball procurata dal servizio di Michieletto, che poi va a segno con la pipe. Con lui cambia tutto. 5-2 Pallonetto di Michieletto. 4-2 Mani fuori di Yanchuk. Time-out Ucraina. 4-1 Ace di Giannelli. 3-1 Mani fuori di Michieletto. 2-1 Primo tempo del solito Semeniuk. 2-0 Muro di Russo su Yanchuk. 1-0 Largo il diagonale di Tupchii. 4 muri a 3 per gli azzurri, 3 ace a testa per le due squadre. 10 punti per Romanò, 8 per Bottolo, 5 per Michieletto. 🔗 Leggi su Oasport.it
