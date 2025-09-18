LIVE Italia-Ucraina 1-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | primo set per gli azzurri 25-21
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 Altra parallela di Romanò. 7-7 Kovalov sfonda le mani del muro. 7-6 Ace di Bottolo, palla in zona di conflitto. 6-6 L’invasione c’è, punto azzurro. 5-7 Giannelli impreciso in palleggio, Bottolo non può attaccare. Contrattacco vincente di Tupchii. Richiesta di moviola dell’Italia per una ipotetica invasione a rete. 5-6 Tocco di seconda di Synytsia. 5-5 Parallela decisa di Romanò. 4-5 Mani fuori di Tupchii. 4-4 L’Italia fatica in attacco, poi Kovalov spara fuori il diagonale. 3-4 Palla accompagnata fischiata a Bottolo. 3-3 Primo tempo di Semeniuk, inarginabile. 🔗 Leggi su Oasport.it
