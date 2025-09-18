LIVE Italia-Ucraina 1-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri inseguono nel secondo 10-12
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-15 Diagonale di Kovalov. 13-14 Diagonale complesso di Bottolo, Semeniuk non riesce a difendere. 12-14 Primo tempo di Semeniuk. Inesorabile. 12-13 Diagonale corto di Bottolo che sorprende la difesa ucraina. 11-13 Primo tempo di Semeniuk. Non l’abbiamo mai arginato, nemmeno una volta. 11-12 In rete il servizio di Tupchii. 10-12 Ace di Tupchii. Time-out Italia. 10-11 Free ball per l’Ucraina e pipe di Kovalov. 10-10 Michieletto murato in un delicato contrattacco. Non è lui, purtroppo. 10-9 Diagonale profondo di Michieletto. 9-9 Stavolta si inceppa Romanò: lunga la sua parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it
