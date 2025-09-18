LIVE Italia-Ucraina 0-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | De Giorgi conferma Giannelli e Romanò

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Subito un ace di Giannelli. 15.30 Inizia la partita con Giannelli in battuta. 15.29 Dunque l’unica novità di formazione è Gargiulo al posto di Anzani. Evidentemente il ct si fida ciecamente dei suoi fedelissimi. 15.28 Giannelli-Romanò, Michieletto-Bottolo, Russo-Gargiulo, libero Balaso. Queste le scelte di De Giorgi. 15.23 E’ il momento degli inni nazionali. 15.15 Romanò o Rychlicki? Interessante capire chi scegliere De Giorgi nel ruolo di opposto. 15.13 Per fortuna dell’Italia è assente lo schiacciatore Plotnytskyi: con lui sarebbe stata durissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 0-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: De Giorgi conferma Giannelli e Romanò

