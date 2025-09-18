LIVE Italia-Ucraina 0-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | avvio punto a punto 8-8
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-11 Diagonale di Romanò. 10-11 Micidiale primo tempo di Semeniuk. 10-10 In rete la battuta di Tupchii. 9-10 Diagonale di Yanchuk sulla riga. Non sta funzionando neanche oggi il muro azzurro. 9-9 Mani fuori di Russo in primo tempo. 8-9 Diagonale di Tupchii. 8-8 Difeso il diagonale di Michieletto, non quello di Romanò. 7-8 Difeso il primo tempo di Gargiulo e contrattacco di Yanchuk. Anche oggi si fatica. 7-7 Diagonale di Kovalov. 7-6 Pipe di Michieletto. 6-6 Ace di Synytsia. 6-5 Primo tempo di Drozd. 6-4 Ace di Romanò con traiettoria corta. 5-4 Ricezione non perfetta di Bottolo, che poi va a segno con la parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - ucraina
Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Mattarella: "Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola"
Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming
Classifica Europei a squadre 2025: l’Italia vince con ampio divario! Spagna e Francia deluse, retrocede l’Ucraina
Italia-Ucraina oggi, Mondiali pallavolo 2025. Orario e dove vederla in tv in chiaro - X Vai su X
Ecco le sfidanti delle azzurre: sarà Italia-Ucraina in semifinale di Billie Jean King Cup Il 2-0 sulla Spagna regala la prima semifinale per l’Ucraina in #BJKCup: se la giocheranno con la squadra di Tathiana Garbin venerdì a partire dalle 11:00 Segui t - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Ucraina, il risultato della partita ai Mondiali di volley in diretta live; LIVE! Italia-Ucraina: Azzurri al dentro o fuori dai Mondiali; Mondiali volley, l’Italia si gioca tutto contro l’Ucraina.
DIRETTA/ Italia Ucraina (risultato 0-0) video streaming Rai 2: si va in campo! (Mondiali 2025, 18 settembre) - Diretta Italia Ucraina streaming video Rai 2: ai Mondiali volley 2025 gli azzurri cercano ancora il pass per gli ottavi dopo il ko contro il Belgio. Scrive ilsussidiario.net
LIVE Italia-Ucraina, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Francia eliminata! Gli azzurri non devono sbagliare - 46 Dunque l'Italia affronterebbe agli ottavi proprio l'Argentina e, negli eventuali quarti, una tra Belgio e ... Come scrive oasport.it