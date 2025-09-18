LIVE Italia-Kazakistan Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA | andata di un playoff durissimo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Kazakistan, gara d’andata dello spareggio che vale la qualificazione agli Europei di calcio a 5 2026. Gli azzurri di Salvo Samperi cercano di partire con il piede giusto supportati dal caldo tifo degli appassionati di Fasano. Sorteggio poco fortunato per la compagine italiana, che volerà ad Astana per il ritorno il 23 settembre. Capitan Musumeci e compagni conoscono il livello degli avversari e metteranno in campo il 110%. Serviranno le parate di Bellobuono, l’estro di Merlim e le giocate di elementi del calibro di Motta ed Isgrò. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - kazakistan
Calcio a 5: Italia, sorteggio playoff terribile per gli Europei 2026. C’è il Kazakistan
Calcio a 5: Italia, ufficiali date e sedi del Playoff contro il Kazakistan per gli Europei 2026
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia-Kazakistan ai quarti di spada, flop per le sciabolatrici
Road to EURO 2026, andata playoff: disponibili i biglietti per Italia-Kazakistan #Italfutsal Vai su Facebook
Dal Kazakistan con ammirazione, i calciatori del Kayrat Almati esultano per il sorteggio con Inter e Real Madrid (video) - X Vai su X
Dove vedere Italia-Kazakistan in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario, programma, streaming; Billie Jean King Cup Finals 2025: tabellone, risultati e tutte le partite LIVE; Qualificazioni Futsal EURO 2026, a Fasano c'è Italia-Kazakistan: tagliandi gratuiti.
Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Poker Svizzera! Diretta gol live score 5 settembre - Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: arriva il momento dell'Italia e dell'esordio di Gennaro Gattuso, venerdì 5 settembre. Come scrive ilsussidiario.net
Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Super Spagna! Diretta gol live score (7 settembre 2025) - Risultati qualificazioni Mondiali 2026, domenica 7 settembre 2025: classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi. Segnala ilsussidiario.net