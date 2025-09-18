CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Kazakistan, gara d’andata dello spareggio che vale la qualificazione agli Europei di calcio a 5 2026. Gli azzurri di Salvo Samperi cercano di partire con il piede giusto supportati dal caldo tifo degli appassionati di Fasano. Sorteggio poco fortunato per la compagine italiana, che volerà ad Astana per il ritorno il 23 settembre. Capitan Musumeci e compagni conoscono il livello degli avversari e metteranno in campo il 110%. Serviranno le parate di Bellobuono, l’estro di Merlim e le giocate di elementi del calibro di Motta ed Isgrò. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Kazakistan, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: andata di un playoff durissimo