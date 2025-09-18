LIVE Italia-Kazakistan 2-1 Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA | gli azzurri si giocheranno tutto nel ritorno
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:43 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Kazakistan. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 21:42 Bisognerà dare il 110% nel return match, con i kazaki che riabbracceranno gli assenti di oggi avendo dunque a disposizione maggiori rotazioni. 21:41 E’ arrivata la necessaria vittoria azzurra in quel di Fasano. Minimo scarto per la compagine di Samperi, che può rammaricarsi per quell’invenzione al volo di Yesenamanov. Ci si giocherà tutto martedì ad Astana. 🔗 Leggi su Oasport.it
