LIVE Italia-Kazakistan 1-0 Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA | inizia il secondo tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24?- Momento favorevole al Kazakistan, che da un paio di minuti costringe gli azzurri alla difensiva. 23?- Fallo ingenuo di De Oliviera su Higuita. Cartellino giallo per l’azzurro. 23?- Rischiosissimo passaggio di Higuita con Motta che capisce tutto ma non riesce ad agganciare a porta sguarnita. 22?- Siamo curiosi di conoscere la tenuta fisica degli avversari, giunti a Fasano a corto di rotazioni a causa di due squalifiche ed altrettanti infortuni. 22?- Ritmi alti in questo avvio di ripresa, come era stato anche ad inizio partita. 21?- Ci prova subito Motta, che guadagna un corner. 🔗 Leggi su Oasport.it
