LIVE Italia-Kazakistan 1-0 Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA | gli azzurri sbloccano l’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19?- Qualche scintilla in campo a seguito di una leggera sbracciata di Barichello. 19?- Ultimi 120 secondi della pima frazione. 18?- Occasione Italia. Barichello recupera palla e va subito al tiro trovando però l’intervento di Higuita. 17?- Ci prova proprio Higuita, risponde presente Bellobuono. 16?- Altra combinazione Higuita-Edson, con quest’ultimo che non riesce a centrare i pali. 16?- Importantissimo sbloccare la sfida nel primo tempo. Ora il Kazakistan dovrà rispondere. 15?- GOOOOLLLL ITALIA!!! Imbeccata di Merlim per Musumeci, che supera il portiere kazako. 🔗 Leggi su Oasport.it
