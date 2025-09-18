LIVE Italia-Kazakistan 0-0 Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA | inizia il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1?- Iniziato ufficialmente l’incontro. Alè azzurri! PRIMO TEMPO 19:59 Higuita, Daribay, Edson, Tursagulov e Yesenamanov il team partente dei nostri rivali. 19:58 Bellobuono, Musumeci, Motta, Pulvirenti, De Oliveira. Questo lo starting five azzurro. 19:56 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli italiani! 19:55 Spazio agli inni nazionali. Si parte come di consueto da quello degli ospiti. 19:53 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Italia e Kazakistan. 19:48 Ribolle la passione azzurra in quel di Fasano. Fondamentale partire con il piede giusto sfruttando il fattore campo nel match d’andata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Kazakistan 0-0, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: inizia il primo tempo

LIVE Italia-Kazakistan, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: dalle 20.00 l'andata del playoff