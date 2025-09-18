LIVE Italia-Kazakistan 0-0 Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA | equilibrio ad inizio match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TIMEOUT ITALIA 13?- Ottima copertura di De Oliveira, che sventa la minaccia subendo anche fallo. 13?- Brutto fallo di Barichello, che riceve il primo cartellino giallo del match. 12?- Salvataggio prezioso di Bellobuono sul destro improvviso di Yesenamanov. 12?- Momento favorevole agli ospiti, che continuano ad occupare la nostra metà campo. 11?- Pressione individuale estenuante dei kazaki. Davvero difficile trovare spiragli. 10?- Giro palla basso degli azzurri, che propongono per ora un 3-1. 9?- Ospiti che si affidano prevalentemente all’estro di Edson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Kazakistan 0-0, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: equilibrio ad inizio match

