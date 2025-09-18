LIVE- Conferenza stampa Conte seguila qui in diretta

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Manchester City-Napoli: qui le sue parole. Clima amaro in casa Napoli al termine di Manchester City-Napoli. Gli azzurri hanno perso all’esordio in Champions all’Etihad, dopo una gara condizionata dall’inferiorità numerica. Conte ha analizzato la gara al termine del match in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: Ne usciamo fortificati. La sensazione che io avevo è che quando eravamo in possesso potevamo fare male al Manchester City. La cosa strana è che fino a stasera non avevamo subito neanche un espulsione, stasera la abbiamo subita in 20 minuti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE- Conferenza stampa Conte, seguila qui in diretta

