LIVE Berrettini-Svrcina ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

9.00 Tra pochi minuti Matteo Berrettini farà finalmente il suo ritorno in campo in un torneo ATP. L'azzurro torna a giocare un match ufficiale ad 80 giorni di distanza dall'ultima uscita. 8.57 Etcheverry batte Dzumhur 6-2, 6-4 in un'ora e sedici minuti di gioco. Tra pochi minuti entreranno in campo Matteo Berrettini e Dalibor Svrcina. 8.13 È iniziato il programma sul campo centrale dell'ATP 250 di Hangzhou. Tomas Martin Etcheverry ha vinto il primo set contro Damir Dzumhur per 6 giochi a 2.

