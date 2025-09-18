LIVE Berrettini-Svrcina ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 9.00 Tra pochi minuti Matteo Berrettini farà finalmente il suo ritorno in campo in un torneo ATP. L’azzurro torna a giocare un match ufficiale ad 80 giorni di distanza dall’ultima uscita. 8.57 Etcheverry batte Dzumhur 6-2, 6-4 in un’ora e sedici minuti di gioco. Tra pochi minuti entreranno in campo Matteo Berrettini e Dalibor Svrcina. 8.13 È iniziato il programma sul campo centrale dell’ATP 250 di Hangzhou. Tomas Martin Etcheverry ha vinto il primo set contro Damir Dzumhur per 6 giochi a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: berrettini - svrcina
Atp Hanghzou, pronostico Berrettini-Svrcina: ritorno tra le incognite
A che ora Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025: orario, tv, programma, streaming
Chi è Dalibor Svrcina, il lucky loser che affronterà Berrettini…dopo aver perso con Zeppieri
SI FA SUL SERIO! Ben 4 italiani in campo domani mattina nei tornei ATP: #ChengduOpen: #Sonego -J. Cerundolo ore 7 #HangzhouOpen: Cazaux -#Arnaldi ore 7:30 #Berrettini -Svrcina intorno alle 9:30 #Zeppieri -Sun intorno a - X Vai su X
Matteo Berrettini Italia - facebook.com Vai su Facebook
Berrettini-Svrcina, diretta Atp Hangzhou: segui il tennis oggi live; LIVE Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: finalmente l’atteso ritorno del romano!; Matteo Berrettini torna in campo all'ATP 250 di Hangzhou: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis.
Berrettini-Svrcina, diretta Atp Hangzhou: segui il tennis oggi live - Per il tennista romano sarà il primo torneo dopo due mesi e mezzo lontano dal circuito. Secondo corrieredellosport.it
LIVE Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: in mattinata il ritorno in campo del romano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO- oasport.it scrive