CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Dalibor Svrcina, partita valevole per il primo turno dell’ ATP 250 di Hangzhou 2025. Dopo 80 giorni torna è finalmente giunto il momento di rivedere in campo il tennista romano: in Cina l’azzurro fa il suo ritorno nel circuito dopo la sconfitta all’esordio a Wimbledon. Nell’ultima apparizione andata in scena sui prati londinesi Berrettini è stato sconfitto da Kamil Majchrzak per 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 3-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: in mattinata il ritorno in campo del romano