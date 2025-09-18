LIVE Berrettini-Svrcina ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | in mattinata il ritorno in campo del romano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Dalibor Svrcina, partita valevole per il primo turno dell’ ATP 250 di Hangzhou 2025. Dopo 80 giorni torna è finalmente giunto il momento di rivedere in campo il tennista romano: in Cina l’azzurro fa il suo ritorno nel circuito dopo la sconfitta all’esordio a Wimbledon. Nell’ultima apparizione andata in scena sui prati londinesi Berrettini è stato sconfitto da Kamil Majchrzak per 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 3-6. 🔗 Leggi su Oasport.it
